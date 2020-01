Samsung Galaxy Note 9: update naar Android 10 in Nederland

Gebruikers van de Samsung Galaxy Note 9 kunnen de grote update naar Android 10 binnenhalen voor hun smartphone. Samsung is begonnen met het verspreiden van de update in Nederland.

Galaxy Note 9: Android 10 update

In Nederland is de update naar Android 10 nu beschikbaar voor de Galaxy Note 9. Samsung heeft de update in de afgelopen tijd in verschillende landen al beschikbaar gesteld, en ook voor het Vodafone-model is de update onlangs gestart. Nu kunnen de unbranded-modellen de nieuwste Android-versie binnenhalen. Eerder kregen verschillende andere toestellen de update al naar Android 10. De beveiligingsupdate blijft op die van december staan na de update.

De update naar Android 10 voor de Galaxy Note 9 bevat een groot aantal verbeteringen. Bovenop Android 10 heeft Samsung zelf de nieuwe One UI 2.0 skin toegevoegd met nieuwe verbeteringen. Daarbij is er het volledige donkere thema, zijn notificaties verbeterd met snelle acties en krijg je meer privacy-instellingen. Je kunt vanaf nu namelijk aangeven of een app bijvoorbeeld alleen je locatie mag opvragen als je de app gebruikt, en niet meer op de achtergrond.

Samsung heeft ervoor gekozen de update als eerst via SmartSwitch (pc) te verspreiden. Het kan echter niet lang duren totdat de update naar Android 10 ook via het toestel zelf aangeboden wordt. Je zult een notificatie op je toestel ontvangen als de update naar Android 10 voor de Galaxy Note 9 gedownload kan worden.