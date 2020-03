Samsung Galaxy S7 en S7 Edge krijgen na vier jaar nog maart 2020-patch

Goed nieuws voor degenen die nog een Galaxy S7 of Galaxy S7 Edge gebruiken. De smartphones die vier jaar geleden aangekondigd werden, worden voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate.

Maart-patch voor Galaxy S7-serie

De Samsung Galaxy S7-serie bestaat uit twee toestellen; de S7 en S7 Edge. Allebei de telefoons werden in 2016 uitgebracht. Waar menig fabrikant al is gestopt met het updaten van toestellen uit dat jaar, is dat voor Samsung nog niet het geval. Zo nu en dan rolt Samsung nog een nieuwe update uit, en ook vandaag is dat het geval.

Een update naar Android 10 zit er absoluut niet meer in voor de Samsung Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge. Wel staat er een nieuwe beveiligingsupdate klaar voor de twee smartphones. Het is beveiligingsupdate maart 2020, zo laten verschillende lezers aan DroidApp weten. Het is een vrij bescheiden update met een grootte van iets meer dan 40MB. Je kunt de update vanaf nu binnenhalen op de Galaxy S7 en Galaxy S7 Edge. Je krijgt een notificatie als de update beschikbaar is.

Samsung Galaxy S7 Edge Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend