Samsung deelt nieuwe data Android 10-update voor Nederland

Samsung heeft voor verschillende toestellen de releasedatum van Android 10 verplaatst. Een aantal smartphones van de Koreaanse fabrikant wachten nog op de update naar de nieuwe Android-versie. Nu zijn de data voor Nederland bekend.

Android 10 voor Samsung in Nederland

Voor de Nederlandse gebruikers heeft Samsung in de Members-club meer informatie gedeeld over de uitrol van Android 10 voor verschillende toestellen. DroidApp-lezer Henk deelt ons een schema die Samsung Nederland heeft gedeeld. Samen met de update naar Android 10 wordt ook de nieuwe One UI 2 skin meegeleverd, welke ook weer wat verbeteringen meebrengt.

Er staan in het overzicht met ‘voltooide updates’ al een reeks toestellen die de update al hebben ontvangen. Overigens is in dat overzicht de informatie niet geheel up-to-date. Zo is de Galaxy Note 9 reeds al uitgerust met Android 10 en is Samsung deze week begonnen met het uitrollen van Android 10 voor de Galaxy A40.

In het overzicht worden een aantal dingen duidelijk. De Galaxy A50 krijgt in mei de update naar Android 10, terwijl deze voor de Galaxy J6-serie in juni/juli verwacht wordt. De tablets zullen allemaal aan het einde van de zomer volgen, hoewel de Galaxy Tab S4 de update in juli krijgt. De Galaxy A6, A7 en A9 uit 2018 krijgen in mei de Android 10 update. Hieronder vind je het overzicht van tablets en smartphones die de update krijgen.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 307,00 euro