Samsung Galaxy A40 krijgt Android 10 update in Nederland

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy A40. Samsung is in ons land gestart met het uitrollen van de update naar Android 10, samen met een nieuwe beveiligingsupdate.

Galaxy A40 krijgt Android 10

Eindelijk is het zover voor de bezitters van de Samsung Galaxy A40. Het model krijgt een nieuwe update in Nederland, en dit betreft de Android 10 update. Daarbij kunnen de gebruikers ook profiteren van andere verbeteringen die in de skin van Samsung zijn verwerkt. Bovenop Android 10 zit gelijk de One UI 2 skin.

Een andere verbetering die Samsung heeft doorgevoerd voor de Galaxy A40 is een nieuwere beveiligingsupdate. Dit betreft beveiligingsupdate maart 2020, welke momenteel het meest recent is. De update voor de Galaxy A40 kent een grootte van zo’n 1,6GB en zodra deze beschikbaar is voor je smartphone, krijg je hiervan een melding.

Met de update naar Android 10 krijgt de Galaxy A40 een reeks nieuwe functies. Notificaties zijn verbeterd met slimme acties, er is een volledig donker thema en gebruikers krijgen meer te zeggen over hun privacy. Je kunt voortaan per app aangeven of deze toegang mag hebben tot je locatie en zo ja, wanneer dit mag. Ook heeft Samsung de One UI skin van nog verschillende andere optimalisaties en verbeteringen voorzien.