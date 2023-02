Samsung rolt januari-update uit voor Galaxy S21 FE en Galaxy A33

Twee smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Lezers melden dat zij de januari-update hebben mogen installeren op de Galaxy S21 FE en ook voor de Galaxy A33 staat de update klaar.

Januari-update bij Samsung

De maand februari is weliswaar begonnen, Samsung stopt niet met het uitrollen van de nieuwste beveiligingsupdate voor haar toestellen. In Nederland en Belgiƫ zijn nu de Samsung Galaxy S21 FE en de Galaxy A33 aan de beurt voor het downloaden en installeren van de nieuwe beveiligingsupdate. Met de nieuwe patch van januari worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Daarbovenop heeft Samsung ook nog de eigen patches toegevoegd.

De update wordt vanaf nu verspreid naar de twee toestellen. Als je de update kunt binnenhalen, dan krijg je hier een melding van op je smartphone. Krijg je op je telefoon nou ook een update binnen? Dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje droidapp.nl.

Samsung Galaxy S21 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 525,00 euro