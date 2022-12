Samsung Galaxy S20 FE, S21 FE en Motorola Edge 30 Neo krijgen december-update

Twee smartphones uit de Fan Edition-serie worden bijgewerkt met een nieuwe update van Samsung. Het merk heeft de beveiligingsupdate van december klaargezet voor de Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE. Tevens is de update er voor de Motorola Edge 30 Neo.

Update voor S20 FE en S21 FE

Zo net voor de feestdagen is het tijd voor een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S20 FE en de Samsung Galaxy S21 FE. De twee smartphones uit de Galaxy Fan Edition-reeks worden bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is. Dit is beveiligingsupdate december. We krijgen de tip door van Marianne, dat op haar toestel de nieuwe update beschikbaar is.

Met de nieuwe update worden tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem aangepakt. Bovenop de patches van Google zelf, heeft Samsung ook eigen patches toegevoegd. In de beveiliging worden hiermee enkele zaken beetgepakt. Verder zijn er geen grote veranderingen of nieuwe functies doorgevoerd. Gebruikers krijgen de update vanaf nu aangeboden op hun smartphone. Als deze gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je device.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola is ook aan de slag gegaan met de december-update. Deze update wordt vanaf nu uitgerold naar de Motorola Edge 30 Neo. De smartphone is het tweede toestel van de fabrikant die de nieuwste beveiligingsupdate aangeboden krijgt. Eerder was de Edge 20 al aan de beurt en we verwachten dat in de komende tijd de andere Edge 30-modellen ook zullen volgen, zoals de Motorola Edge 30 Ultra. De Neo is hiermee uit de serie dus als eerst. We hebben deze kleurrijke smartphone eerder al uitgebreid besproken in de Motorola Edge 30 Neo review.

