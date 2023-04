DroidApp paasactie 2023

Vorig jaar zijn we op DroidApp gestart met onze paasactie. Het was een groot succes en dus hebben we dit jaar een nieuwe paasactie klaarstaan! Je maakt dit paasweekend kans op een Slide Light. Een toffe gadget voor in het huis, waarmee je je ‘domme gordijnen’ slim kunt maken. Alleen even installeren en voortaan kun je via de app bedienen waar, welk gordijn dicht moet gaan, of juist weer open.

Onlangs verscheen op DroidApp de uitgebreide Slide review. De Slide Light is grotendeels vergelijkbaar. Zo kun je voor niet al teveel geld nog meer gemak in huis halen. Je installeert de smart home gadget aan een rechte gordijnrails, koppelt hem aan de app en het open en dichtdoen van het gordijn, gaat voortaan vanzelf.

Je kunt via de app van alles instellen. Zo kun je de wekfunctie gebruiken, waardoor de gordijnen open gaan als je wakker moet worden, kun je instellen dat ze automatisch opengaan bij zonsopgang en dichtgaan bij zonsondergang, en nog veel meer. Je kunt de Slide installeren op alle rechte rails met een maximale lengte van 6 meter.

Wil jij kans maken op deze ontzettend toffe Slide Light ter waarde van 229 euro? Dan hoef je enkel het DroidApp Paasei te zoeken. Om het je niet tè moeilijk te maken, hebben we deze op drie plekken in de website verstopt. In de DroidApp-app kan je hem één keer tegenkomen! Dus het beste is om mee te doen via de website. Je hoeft er slechts eentje door te sturen, al mag je ze ook zeker alle drie doorsturen!

Het paasei is te herkennen aan de DroidApp-kleuren en de gele strik.

Hoe doe je mee?

In het onderstaande formulier stuur je één link van de pagina waar je het DroidApp paasei hebt gevonden. Je mag maximaal 1x meedoen, doe je vaker mee; dan word je uitgesloten van deelname.

Je kunt meedoen van vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april 23:59 uur. In de dagen erna trekken we een winnaar, en nemen we met hem of haar via e-mail contact op. Reageer je niet binnen 7 dagen op de mail, dan kiezen we een nieuwe winnaar. Controleer dus ook je spam-map de komende dagen.

Hieronder vind je de knop naar het formulier, waar je direct mee kunt doen aan de paasactie. Op deze winactie zijn onze actievoorwaarden van toepassing.