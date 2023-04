Android Update Bulletin week 13: deze toestellen kregen updates

In de laatste week van maart hebben fabrikanten niet stil gezeten. Een duidelijk langer overzicht met updates die zijn uitgebracht, dan vorige week. Welke Android-toestellen hebben in week 13 van 2023 een update ontvangen? Dat zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 13

Het Android Update Bulletin van vorige week was niet heel uitgebreid. Het was immers vrij rustig met updates. Dat zien we vaak richting het einde van de maand. Deze week is het wat drukker met updates. Zoals je van ons gewend bent, zetten we ook deze zondag op een rijtje welke smartphones en tablets met Android geüpdatet zijn naar een nieuwe versie. Dit kan een Android-update zijn, maar ook een beveiligingsupdate of een ander soort update.

Bekend is dat Samsung een handige functie van de Galaxy S23-serie ook uit gaat brengen voor oudere toestellen. Het gaat om deze functie in de galerij-app. Verder zal de Galaxy S23-serie zelf ook een flinke camera-update vol verbeteringen krijgen.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Samsung