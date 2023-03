Android Update Bulletin week 12: deze toestellen kregen updates

Een nieuwe week, een nieuw overzicht met de updates die afgelopen week zijn verschenen. In het Android Update Bulletin van deze week, zet DroidApp op een rijtje welke toestellen er in week 12 van 2023 zijn geüpdatet.

Android updates in week 12

De twaalfde week van het jaar was een vrij rustige week met updates. Dat is vaak het geval in de laatste dagen van de maand. Doorgaans rollen smartphonefabrikanten de meeste updates uit in de eerste weken van de maand, om vervolgens de maand erna weer de updatesluizen open te zetten voor een nieuwe update. Dit betekent echter niet dat er geen updates uitgerold zijn voor Android.

In dit Android Update Bulletin van week 12 zetten we de updates op een rijtje, die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgerold.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate februari met nieuwe Android 13 build (nieuwsbericht)

Samsung

Samsung Galaxy A52: beveiligingsupdate maart

Een rustige week dus qua updates. We verwachten over een week of twee weer een flink langer overzicht met updates die beschikbaar komen voor de Android-updates. Die zetten we ook dan, zoals je van ons gewend bent, iedere week op een rijtje.