Android Update Bulletin week 11: deze toestellen kregen updates

Updates waren er voldoende deze week. Veel fabrikanten grepen deze week aan om hun smartphones of andere apparaten bij te werken met een nieuwe update. DroidApp zet op een rij welke apparaten bijgewerkt zijn, in een nieuwe editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 11

Deze week was het weer druk met de vele updates die zijn verschenen voor de verschillende toestellen en apparaten. Android-fabrikanten hebben namelijk voor veel toestellen een nieuwe update klaargezet. Zoals je van DroidApp gewend bent, zetten we iedere zondag op een rijtje welke toestellen bijgewerkt zijn. Goed om te weten is dat je niet te lang moet wachten met het installeren van nieuwe updates voor je Samsung of Pixel-device. Google waarschuwt namelijk voor een gevaarlijke hack. Deze kun je wel met een eenvoudige oplossing tijdelijk voorkomen, zo schrijven we in het artikel.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 30 Ultra: grote (camera-) update

OnePlus

OnePlus 11: A.08 update met verbeteringen

Samsung