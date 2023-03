Samsung over beveiligingsupdate maart 2023: 23 eigen patches

Deze week heeft Google de nieuwe beveiligingsupdate van maart vrijgegeven voor Android. Samsung deelt nu gegevens over welke eigen patches het heeft toegevoegd aan de maart-update. Hierbij gaat het om Samsung-specifieke patches.

Patches van Samsung

Samsung heeft informatie losgelaten over de eigen maart-update. Dit is een uitbreiding van beveiligingsupdate maart 2023 die door Google beschikbaar is gesteld. Fabrikanten grijpen doorgaans deze gelegenheid aan om ook eigen patches eraan toe te voegen. Deze pakken kwetsbaarheden aan in de hardware en software van de eigen toestellen. We weten al dat Google met de maart-update aardig wat zaken aanpakt, nu komen we de details van Samsung zelf te weten.

Voor de Exynos 2100 chipset, die we terugzien in bijvoorbeeld de Galaxy S21, Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra, heeft Samsung het één en ander aan verbeteringen doorgevoerd. Tevens heeft Samsung een aantal zwakke plekken in Galaxy Themes, de telefoon-app en het eigen Samsung Toetsenbord gedicht met de update van maart. We zien in het overzicht van Samsung ook dat er aandacht besteed is aan zaken die verband houden met Bluetooth.

In de komende tijd zullen de nodige devices van Samsung bijgewerkt worden met de nieuwe beveiligingsupdate. Voor de Galaxy S23-serie en verschillende andere modellen is de update al reeds vrijgegeven. Krijg jij een nieuwe update binnen op je smartphone of tablet? We horen het graag! Stuur een mailtje naar redactie @ droidapp.nl, graag samen met een screenshot; dan kunnen we dit meenemen in de berichtgeving.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 896,00 euro