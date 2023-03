Samsung Galaxy S21-serie en S20 FE krijgen maart-update; S21 FE met bugfixes

Samsung rolt voor een reeks toestellen een nieuwe update uit. Dit is het geval voor de Galaxy S21-serie, de Galaxy S20 FE en de S21 FE. De details zetten we op een rijtje.

Updates bij Samsung

In het Android Update Bulletin van week 10 hadden we al een mooi overzicht met toestellen die een update hebben mogen ontvangen. Deze week wordt ook aangegrepen voor het uitrollen van updates; zo zien we terug bij Samsung.

Allereerst de update voor de Galaxy S21-serie. De drie smartphones in de serie worden bijgewerkt met beveiligingsupdate maart 2023. Hiermee worden tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt, maar ook in de software (en hardware) van Samsung zelf. Onder andere Frans maakt melding aan ons van de update. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S20 FE

Richard meldt een update voor de Galaxy S20 FE. Dat toestel wordt eveneens bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart. De 215,24MB grote update brengt verder geen veranderingen of nieuwe functies, maar Samsung heeft ook hiervoor waarschijnlijk wel wat bugfixes klaargezet.

Galaxy S21 FE

Een nieuwe update wordt ook uitgerold voor de Samsung Galaxy S21 FE. In de changelog van die update wordt gesproken over verbeteringen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid. Dit gewoon nog met de februari-patch. Eigenlijk verwachten we om die reden later nog een update met de patch van maart.