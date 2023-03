Android Update Bulletin week 10: deze toestellen kregen updates

Het was weer een drukke week met updates. In de afgelopen week zijn de nodige smartphones en tablets geüpdatet. DroidApp zet in het Android Update Bulletin van week 10 op een rij welke toestellen bijgewerkt zijn.

Android updates in week 10

Iedere week zetten we op een rijtje welke toestellen een nieuwe update hebben ontvangen. Het gaat de ene keer om versie-updates, de andere keer om beveiligingsupdates. Er waren de afgelopen zeven dagen niet alleen genoeg updates die uitgerold werden; er was ook genoeg nieuws over updates. We schreven over het wankele updatebeleid voor de Motorola Edge 30 Ultra. Ook kwam Google met beveiligingsupdate maart, die in de afgelopen tijd al voor meerdere toestellen beschikbaar kwam. Ook kwam Android 14 Developer Preview 2 met nieuwe functies. Ook wordt Android 13 nog steeds uitgerold voor de OnePlus 10 Pro, na zes maanden.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate maart

Samsung