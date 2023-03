OnePlus 10 Pro: uitrol Android 13 na zes maanden nog altijd bezig

Gebruikers van de OnePlus 10 Pro werden in september blij gemaakt met het nieuws dat de fabrikant was begonnen met het uitrollen van Android 13 met OxygenOS voor het toestel. De uitrol is nog altijd niet voltooid.

Langzame uitrol update voor OnePlus 10 Pro

Afgelopen september kwam vanuit OnePlus het nieuws naar buiten dat de OnePlus 10 Pro vanaf dat moment werd geüpdatet naar Android 13. Dit samen met de nieuwste skin van het bedrijf, OxygenOS 13. Hoe is de stand van zaken? Nou, het blijkt dat OnePlus nog niet heel veel vaart heeft gezet bij het verspreiden van de update. Veel gebruikers zijn na zes(!) maanden nog altijd in afwachting van de update op het vlaggenschip van vorig jaar.

Op het Community Forum van OnePlus heeft een gebruiker een tijdlijn gedeeld, met daarin een overzicht. Duidelijk is dat de uitrol van Android 13 voor de OnePlus 10 Pro nog altijd niet voltooid wordt. Het is bekend dat fabrikanten doorgaans, ook OnePlus, een update gefaseerd uitrollen. Mochten er dan problemen opduiken, dan is de impact minder groot dan wanneer al op veel toestellen binnengehaald is. OnePlus lijkt met de update voor de OnePlus 10 Pro wel heel ruim de tijd te nemen.

Ook wordt opgemerkt dat OnePlus met een paar dagen verschil nog een OxygenOS 12-update voor het toestel de deur uit deed. Degenen die al Android 13 kregen, hebben niet die OxygenOS 12 update ontvangen. Volgens de Chinese fabrikant is het allemaal normaal wat er gebeurt en dat dit bewust gedaan is.

Deze week meldde OnePlus dat het deze week nog steeds bezig is met het ‘in batches’ uitrollen van de update naar gebruikers.