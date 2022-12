OnePlus 10T: update naar Android 13 wordt nu uitgerold

Verschillende smartphones van OnePlus hebben de update naar Android 13 al gekregen. Opvallend; de OnePlus 10T hoorde hier niet bij. Nu wel. De update wordt uitgerold.

OnePlus 10T: Android 13

De 8- en 9-serie werd eerder al voorzien van Android 13 en ook de OnePlus 10 Pro heeft de update aangeboden gekregen. De laatst verschenen smartphone van het merk, de OnePlus 10T, ontvangt nu ook de update naar Android 13. Dit samen met OxygenOS 13, de nieuwe skin van het merk. Deze skin is voorzien van het nieuwe Aquamorphic Design met nieuwe widgets, nieuwe instellingen en vele verbeteringen. Bijvoorbeeld voor het Always On Display en meer.

Android 13 bevat verder ook nieuwe opties. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy en beveiliging. Een andere verbetering is dat je per app in kunt stellen in welke taal je deze wilt gebruiken. OnePlus rolt updates gefaseerd uit. We zagen bij de andere toestellen van de fabrikant dat dit soms heel lang kan duren. Houd er dus rekening mee dat het even kan duren totdat je OnePlus 10T de update naar Android 13 krijgt. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon.