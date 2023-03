Samsung geeft Galaxy S22-serie de nieuwste security-patch van maart

Waar we eerder vandaag al de nieuwe maart-update binnen zagen komen voor de Galaxy S23-serie, is het ook direct al de beurt aan de high-end modellen van vorig jaar. Samsung rolt een nieuwe beveiligingsupdate van maart uit voor de Galaxy S22-modellen.

Maart-update voor Galaxy S22-serie

De Samsung Galaxy S23-serie kreeg vandaag als eerst van alle Android-toestellen de beveiligingsupdate van maart aangeboden. Samsung heeft de smaak helemaal te pakken, want niet alleen voor de high-end toestellen van dit jaar staat de update klaar, dit geldt nu ook voor de high-end modellen van vorig jaar. Dit betekent dat je de update vanaf nu aangeboden krijgt op de Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Dimitri laat dit ons weten.

Met beveiligingsupdate maart 2023 worden enkele tientallen kwetsbaarheden in de Android-beveiliging aangepakt. Daarbij grijpen fabrikanten dit moment aan om specifieke merkgeboden fixes door te voeren. In de changelog van de update, staat dat ook de algehele stabiliteit van functies verbeterd is. We gaan er vanuit dat Samsung enkele problemen die zijn ontstaan na de One UI 5.1 update gladstrijkt met deze maart-patch.

Het is een vrij flinke update met een grootte van 347,12MB. Je kunt de update vanaf nu downloaden op de drie toestellen uit de Galaxy S22-serie. Wanneer je deze op je smartphone kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel. Wil je daar niet op wachten? Dan kun je eventueel ook handmatig controleren op updates via Instellingen > software-update.

