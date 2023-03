Samsung Galaxy S20-serie en Motorola Edge 20 krijgen maart-update

Wederom een aantal toestellen die bijgewerkt worden met een nieuwe beveiligingsupdate. Deze keer is dat het geval bij de Motorola Edge 20 en de Galaxy S20-serie van Samsung.

Maart-update bij Galaxy S20 en Edge 20

Samsung heeft in de afgelopen dagen de nieuwe beveiligingsupdate van maart 2023 al beschikbaar gesteld voor de Galaxy S23- en Galaxy S22-serie. Nu is het de beurt aan de Galaxy S20-modellen. Dit betekent dat de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra bijgewerkt worden met de nieuwe maart-update. Hiermee worden tientallen kwetsbaarheden aangepakt in Android. Tevens heeft Samsung hier zelf nog optimalisaties doorgevoerd in de beveiliging. De update brengt verder geen nieuwe functies, zo laat Theo ons weten.

Motorola

Bij Motorola zijn ook de updatesluizen opengezet en wel voor de Motorola Edge 20. De smartphone wordt eveneens bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart, zo laat Richard ons weten. Het is hiermee het eerste toestel van Motorola dat de maart-update krijgt.

Als je de update kunt downloaden op je smartphone, krijg je hiervan een melding op je Motorola of Samsung.

