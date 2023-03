Google Play systeemupdate maart 2023: dit is er nieuw

Niet alleen wordt door Google iedere maand een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht. Voor Android wordt door het bedrijf ook een Google Play systeemupdate verspreid. Deze maand is dat die van maart, en hierbij worden verschillende verbeteringen doorgevoerd in Android.

Google Play update maart

Eerder heeft Google de beveiligingsupdate maart 2023 vrijgegeven. Deze updates moeten door fabrikanten aangepast worden om deze zo te optimaliseren voor de toestellen. Daarnaast is er iedere maand ook een Google Play systeemupdate die door Google zelf direct gepusht wordt naar de toestellen. Dat is ook in maart het geval. Met de Google Play systeemupdate brengt Google een reeks verbeteringen naar de smartphones en andere Android-apparaten.

We zien bijvoorbeeld verbeteringen omtrent de Google Play Store. Waarbij we sommige zaken al vaker terug hebben zien komen in de changelog bij eerdere updates. Ook op het gebied van de Google Wallet en systeembeheer heeft Google enkele zaken aangepakt. De changelog hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Google pusht de updates zelf naar de toestellen, maar het kan even duren totdat deze aangeboden worden. Je kunt dit handmatig controleren via de volgende stappen; Instellingen > informatie over de telefoon > softwaregegevens / Android-versie > Google Play systeemupdate.

Changelog

Google Play Store Nieuwe functies waarmee je je favoriete apps en games kunt ontdekken. [4]

Optimalisaties voor sneller en betrouwbaarder downloaden en installeren. [4]

Doorlopende verbeteringen in Play Protect om je apparaat te beveiligen. [4]

Verschillende prestatieoptimalisaties, bugfixes en verbeteringen in beveiliging, stabiliteit en toegankelijkheid.[4]

[Telefoon] Gebruikers kunnen apps die ze op telefoons en tablets installeren, automatisch beschikbaar maken op andere verbonden Android-apparaten, zoals smartwatches, tv’s en Chromebooks. [4]

[Telefoon] De mogelijkheid toegevoegd om feedback te geven over de rijen met apps en games die worden getoond. [7]

Wallet

[Telefoon] Wallet-gebruikers kunnen klantenkaarten die uit Gmail zijn geïmporteerd, selectief uitsluiten. [1]

[Telefoon] Nieuwe animaties die worden getoond na een geslaagde transactie via contactloos betalen met Google Wallet. [1]

Systeembeheer

[Auto] [Tv] [Telefoon] [Wear OS] [PC] Updates voor services voor systeembeheer en gebruiksgemak die batterijduur, apparaatopslag en netwerkgebruik verbeteren. [1]

[Auto] [Tv] [Telefoon] [Wear OS] [Pc] Updates voor services voor systeembeheer die de stabiliteit verbeteren.[2]

[1]Beschikbaar via Google Play-services v08.23, geüpdatet op 01-03-2023.

[2]Beschikbaar via Google Play-services v09.23, geüpdatet op 08-03-2023.

[4]Beschikbaar via Google Play Store v34.8, geüpdatet op 20-03-2023.

[7]Beschikbaar via Google Play Store v34.9, geüpdatet op 13-03-2023.