Pixel 7a in duurzaamheidstest: is hij kras- en breekbestendig?

De Google Pixel 7a is Google’s nieuwste aanwinst in het smartphone-aanbod. De smartphone is nu op bezoek geweest bij JerryRigEverything. Hoe zit het met de duurzaamheid van de Pixel 7a?

Pixel 7a: kras- en breekbestendig?

JerryRigEverything staat bekend om zijn uitgebreide testen als het gaat om de duurzaamheid van smartphones. Nu heeft hij de Pixel 7a op bezoek gekregen. De testen die de YouTuber normaal uitvoert met de verschillende toestellen, worden nu ook uitgevoerd met de Pixel 7a. Deze telefoon werd onlangs door Google aangekondigd.

Zo wordt onder andere gekeken naar de krasbestendigheid van het beeldscherm, maar ook naar de gevoeligheid van de rest van de behuizing. De Google Pixel 7a krijgt ook de test waarmee gekeken wordt of het toestel makkelijk buigt. De resultaten kun je hieronder bekijken, in de video. In ieder geval is duidelijk, de Pixel 7a doet het beduidend beter dan de Pixel 7 Pro. Die veel duurdere smartphone overleefde de duurzaamheidstest met veel meer kleurscheuren.