Google Pixel 8-serie krijgt grotere accu en mogelijk naar België

Er is nieuwe informatie opgedoken over de toestellen uit de Pixel 8-serie. Google komt nu in het nieuws met de accucapaciteit en de laadsnelheden van de twee toestellen. Wat kunnen we verwachten?

Pixel 8 kan sneller laden

Nieuws over de Pixel 8-serie. De toestellen komen de laatste tijd met grote regelmaat in het nieuws en vandaag is dat niet anders. Dankzij nieuwe informatie komen we te weten wat de batterijcapaciteit is van de nieuwe modellen, samen met de laadsnelheden. De bron weet verder te melden dat de smartphones overweg kunnen met snellere WiFi-netwerken, dankzij de ondersteuning voor WiFi 7.

De accucapaciteit zal zowel bij de Pixel 8 als bij het Pro-model groter zijn dan bij de huidige modellen. De Pixel 8 krijgt een 4485 mAh batterij, waar dit bij de Pixel 7 nog een 4270 mAh accu kreeg. Bij de Pixel 8 Pro komen we een 4950 mAh batterij tegen. De Pixel 7 Pro, waarbij we in de Pixel 7 Pro review niet te spreken waren over de accu, had een ietsje kleinere batterijcapaciteit van 4926 mAh.

We zullen slechts een kleine stap vooruit gaan zien op het gebied van snelladen. De Pixel 8 kun je opladen met 24W (Pixel 7 met 20W), de Pixel 8 Pro moet je met een eigen oplader op kunnen laden met een kracht van 27W. Bij de Pixel 7 Pro was de maximale laadsnelheid 23W. Het zijn kleine verschillen die waarschijnlijk slechts een paar minuten verschillen.

België

Interessant is verder dat de telefoons mogelijk naar België komen. De Pixel 7-serie is daar niet beschikbaar, en is tevens de eerste Pixel-reeks die officieel in ons land uitgebracht is. De bron meldt dat de garantievoorwaarden zijn opgenomen voor België, Zwitserland, Oostenrijk en Portugal. Dat doet vermoeden dat Google de Pixel-reeks bij onze zuiderburen wil uitbrengen.

Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.