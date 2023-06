Google Pixel Watch 2 verruilt Exynos chip voor Snapdragon

Het lijkt erop dat Google een nieuwe smartwatch aan wil kondigen, wanneer het merk ook de Pixel 8-serie presenteert. De eerste berichten hierover zijn nu opgedoken. Het bericht gaat over de processor die gebruikt zal worden in het horloge.

Google kiest voor Snapdragon in Watch 2

Er is een rapport verschenen dat meer informatie geeft over de Google Pixel Watch 2, die naar verwachting in de herfst zal worden gelanceerd naast de Pixel 8-serie. Volgens het rapport zal de tweede generatie smartwatch van Google de overstap maken van de Samsung Exynos-chipset naar de nieuwste Qualcomm Snapdragon W5-generatie.

Of het nu de Snapdragon W5 Gen 1 of de Snapdragon W5+ Gen 1 is, de Pixel Watch 2 zal naar verluidt gebruikmaken van een 4nm-chip met vier Cortex-A53-kernen, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de 10nm Exynos 9110-chip in de vorige Pixel Watch, die slechts twee Cortex-A53-kernen had. De W5+ heeft zelfs een speciale co-processor, die moet zorgen voor bijvoorbeeld een efficiƫnter Always-On-display.

Volgens het rapport zal deze specificatie-upgrade naar de Snapdragon-chipset de batterijduur van de Pixel Watch 2 aanzienlijk verbeteren ten opzichte van zijn voorganger. Een andere belangrijke verbetering volgens het rapport is de toevoeging van gespecialiseerde gezondheidssensoren van de Fitbit Sense 2. Dit omvat onder andere een continue elektrodermale activiteitssensor (cEDA) voor stressmeting en een huidtemperatuursensor.