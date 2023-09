Pixel Watch 2 mogelijkheden en specs verschijnen online (video)

Een nieuwe smartwatch van Google is onderweg. De Pixel Watch 2 van het merk zal 4 oktober aangekondigd worden, nu komen de nodige specificaties alvast naar buiten.

Pixel Watch 2 in het nieuws

Er is nieuws over de nieuwe smartwatch van Google, de Pixel Watch 2. Het slimme horloge is al vaker opgedoken in de afgelopen tijd, en nu wordt de informatie verder uitgebreid. De smartwatch wordt aangekondigd op 4 oktober, waar we ook de Pixel 8 en Pixel 8 Pro gaan zien. Maandag schreven we al over de uitgelekte specs en het riante updatebeleid dat te wachten staat voor de devices. Daarbij verscheen van het weekend een uitgebreide video met de vele camera-features.

Een uitgelekte promovideo laat alvast het een en ander zien van de Pixel Watch 2. We zien hier het volledige ontwerp, samen met de verschillende functies die aanwezig zijn. Onder andere het gebruik van de siliconen band valt op, net als de kroon aan de rechterkant van het scherm. In de video zien we ook de andere bandjes die aangeboden zullen worden.

Fitbit

Google voorziet de Pixel Watch 2 van de nieuwe hartslagsensor van Fitbit, een zogenaamde multi-path hartslagsensor die een robuustere en nog nauwkeurigere meting moet bieden. Er zal gebruik gemaakt worden van het stress meetsysteem van Fitbit, waarbij lichaamsreactie-tracking wordt gebruikt voor het detecteren van stress. Denk aan microscopische zweetdruppels, hartslagvariatie, huidtemperatuur en de hartslag. Om een zo compleet beeld te krijgen, zal de gebruiker gevraagd worden wat zijn of haar huidige stemming is. Daarbij kan de Pixel Watch 2 suggesties doen voor bijvoorbeeld een ademhalingsoefening of een wandeling.

De smartwatch moet in staat zijn om zeven veelvoorkomende trainingen te detecteren, zoals hardlopen en fietsen. Ook kan het automatisch herinneringen verzenden voor het starten of stoppen van een training. Met Pace Training kun je je tempo onder controle houden. Er zijn ook veiligheidsfuncties, waarmee je een timer kunt plannen. Bij het afgaan van de timer vraagt het horloge of alles in orde is en zo niet, of de locatie gedeeld moet worden, of dat er contact opgenomen moet worden met de hulpdiensten. Dit gebeurt ook als er geen reactie komt.

Google zou met de Pixel Watch 2 een batterijduur beloven van 24 uur, inclusief het gebruik van het Always On Display. Het uithoudingsvermogen zou overeenkomen met dat van de huidige Pixel Watch. Gebruikers krijgen bij de aanschaf van de Pixel Watch 2, zes maanden lang gratis Fitbit Premium. Ook kun je je voortgang bijhouden via de Fitbit app, zo meldt de bron.

Het horloge verschijnt in vier kleurencombinaties en komt ook met nieuwe Metal Slim en Active Sport bandjes. De huidige Pixel Watch is niet beschikbaar in Nederland. Het is niet bekend of de nieuwe Pixel Watch 2 wel naar ons land komt. Op 4 oktober zullen we alle details te weten komen.