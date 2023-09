Fitbit app update met Material You-design wordt uitgerold

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Fitbit app. De applicatie krijgt een heel nieuw design, voorzien van Material You. Daarbij brengt de update direct ook wat nieuwe functies en mogelijkheden.

Nieuwe Fitbit app

Voor zowel Android als voor Apple iOS is Google begonnen met het uitrollen van een grote update voor de Fitbit app. De applicatie krijgt het nieuwe Material You-design, waarbij de interface een heel stuk gelikter uitziet. De nieuwe vormgeving werd in augustus aangekondigd door het bedrijf, en nu is dus de uitrol gestart. Allereerst is er het nieuwe ‘Vandaag’ tabblad, waarbij je direct inzicht hebt in hoe je ervoor staat. Denk aan het aantal gelopen stappen, je stressniveau, slaap en actieve minuten. Ook andere informatie wordt er getoond.

Via de zogenaamde drijvende FAB-knop heb je direct de mogelijkheid om handmatig een activiteit toe te voegen. In het tabblad ‘Coach’ heb je een overzicht met trainingen en mindfulness-sessies die je kunt starten. Ook kun je aan de slag met collecties waarbij je verschillende oefeningen en workouts voorgeschoteld kunt krijgen. Met de filters kun je vervolgens filteren op tijdsduur, uitrusting, intensiteit en meer. Het tabblad ‘Jij’ bundelt verschillende statistieken, samen met badges en beoordelingen. Ook kun je hier verschillende instellingen aanpassen, net als je doelen.

De Fitbit app update wordt vanaf nu uitgerold. Het kan wel even duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt. Indien je deze kunt downloaden, verschijnt deze voor je in de Google Play Store.