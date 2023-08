Fitbit app krijgt grote update met Material You en betere registratie

Een nieuwe update is aangekondigd voor de Fitbit app. Google geeft de applicatie een nieuwe lik verf, waarbij het bedrijf de Material You interface uitrolt naar de sport-app. Daarnaast krijgt het ook verbeterde gezondheidsregistratie.

Fitbit app met Material You

Google, de eigenaar van Fitbit, heeft een nieuwe update aangekondigd voor de applicatie van Fitbit. Met de update die klaarstaat voor de toepassing, wordt allereerst een nieuw design doorgevoerd. Dit is het bekende Material You-design, wat we dan weer kennen van andere Google-diensten en apps. Het geheel moet er meer gestroomlijnd uitzien, waardoor het ook weer prettiger in gebruik is. De kleuren in de app worden uit de ingestelde achtergrond gehaald, zoals je gewend bent van Material You.

Nieuwe tabbladen

In de Fitbit app zijn drie onderdelen te vinden in de navigatiebalk; Vandaag, Coach en Jij. Onder het kopje ‘Vandaag’ krijg je gepersonaliseerde statistieken en verbeterde grafieken van je voortgang, die er nu nog beter uitzien. De nieuwe voortgangsgrafieken moeten je helpen met het personaliseren van je doelen en daar naar te streven. Onder ‘Coach’ vind je een nieuwe fitness-inhoud, waar je terecht kunt voor workouts, trainingen en mindfulness-oefeningen. De mogelijkheden zijn nog breder als je Fitbit Premium lid bent. Je kunt op trainingen filteren en sorteren op basis van de tijd en de apparatuur die je wilt gebruiken.

Bij het tabblad ‘Jij’ kun je terecht voor de instellingen en je persoonlijk gegevens. Ook kun je vanaf hier de voortgang bekijken van je prestaties. Je kunt hier bijvoorbeeld je je stappendoel veranderen en je vrienden bekijken. Google vat de nieuwe update met verbeteringen samen als volgt;

De nieuwe Fitbit-app heeft een nieuwe look en feel, met een verfijnde kleurenpalet, nieuwe foto’s en illustraties, en bijgewerkte pictogrammen. Je kunt nu ook gemakkelijker je gezondheid bijhouden op je telefoon, zelfs zonder een Fitbit-apparaat. En als je een wandeling, run of hike op je telefoon trackt, krijg je een meer accurate staptelling en kun je snel relevante informatie zien, inclusief een live weergave van je route op de kaart. De app heeft ook verbeterde privacy-instellingen, zodat je je Fitbit-data en -machtigingen gemakkelijk kunt beheren. Je Fitbit-gezondheids- en wellnessdata wordt niet gebruikt voor Google-advertenties en wordt gescheiden van Google-advertentiedata.

Overigens is het nog wel even wachten op de Fitbit app update. De nieuwe Fitbit app wordt vanaf de herfst uitgerold, zo laat Google weten. Persoonlijk zie ik het nog wel gebeuren dat op lange termijn de Fitbit app, Google Fit zal vervangen, aangezien de Fitbit app dus ook werkt zonder Fitbit-apparaat. Maar daarover is nu nog niets bekend.