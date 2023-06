Fitbit voorziet Sensa 2 en Versa 4 met update van dynamische GPS-ondersteuning

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Fitbit Sensa 2 en de Fitbit Versa 4. De twee smartwatches van het bedrijf worden uitgebreid met dynamische GPS-ondersteuning. Hiermee wordt het bepalen van je locatie nog makkelijker gemaakt.

Dynamische GPS-ondersteuning

Fitbit stelt een update beschikbaar voor de Sensa 2 en Versa 4 smartwatch. Met de nieuwe update wordt het bepalen van de locatie gemakkelijker gemaakt. De nieuwe versie wordt vanaf nu uitgerold voor de twee horloges. Dynamische GPS kennen we al van de Charge 4 en de Charge 5. Hierbij kunnen de GPS-sensoren van je smartphone gebruikt worden voor het vaststellen van je locatie. Eerder schreven we al over de Fitbit zomer-update.

GPS

De nieuwe update biedt Fitbit-gebruikers nu drie GPS-modi om uit te kiezen. De eerste modus is dus het nieuwe Dynamisch, waarbij de tracker het GPS-type aan het begin van de training instelt. Als je tijdens het sporten je telefoon bij je hebt en deze in beweging is, zal de tracker de GPS-sensoren van je telefoon gebruiken om je route bij te houden. Als je telefoon in de buurt is maar niet beweegt wanneer je met de training begint, schakelt de tracker automatisch over naar de ingebouwde GPS-functionaliteit.

De tweede modus is de ingebouwde GPS-optie. Hierbij maakt de tracker gebruik van de ingebouwde GPS-sensoren van de smartwatch om je route, tempo, afstand en andere statistieken bij te houden. Het is belangrijk op te merken dat deze optie de batterijduur van je tracker kan verkorten, aangezien het horloge zelf de GPS-data vastlegt.

De derde modus is de GPS van de telefoon. Hierbij maakt de tracker gebruik van de GPS-sensoren van je telefoon. Deze optie kan helpen de batterijduur van je Fitbit-apparaat te verlengen, omdat de telefoon verantwoordelijk is voor het vastleggen van de GPS-gegevens.

Andere nieuwe functies

Naast de toevoeging van Dynamische GPS biedt de update ook andere handige functies. Je kunt nu je vinger op de huidige wijzerplaat houden om tussen opgeslagen wijzerplaten te wisselen, zonder naar de app te gaan. Dit maakt het wisselen van wijzerplaten sneller en gemakkelijker.

Daarnaast worden nieuwe tegels voor menstruele gezondheid en gereedheid toegevoegd aan de Fitbit-app, maar hiervoor is wel een Fitbit Premium-abonnement vereist. Het is nog steeds nodig om de begeleidende client te gebruiken om toegang te krijgen tot deze functies.

Tenslotte voegt versie 194.61 van de Fitbit-update ondersteuning toe voor wereldwijde tekens en tekst van rechts naar links in talen zoals Hindi, Arabisch, Vietnamees en andere. Naast deze taalverbeteringen worden ook bugfixes en algemene verbeteringen doorgevoerd om de algehele prestaties van de Fitbit-smartwatches te optimaliseren. De update wordt vanaf nu aangeboden.