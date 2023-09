Fitbit Charge 6 aangekondigd: fitnesstracker met fysieke knop

Een nieuwe activitytracker is aangekondigd door Fitbit. We maken nu kennis met de nieuwe Fitbit Charge 6. Het is een kleine update, in vergelijking met het vorige model. Wel is onder andere de fysieke knop teruggebracht naar het horloge.

Fitbit Charge 6

De nieuwe Fitbit Charge 6 is officieel aangekondigd door de fabrikant. We zien een ontwerp dat erg doet denken aan de voorganger van de tracker. Toch zag Fitbit reden genoeg het model te verbeteren. Dat zien we dan ook bij de Fitbit Charge 6, waar we weer een fysieke knop terugzien. Deze kun je gebruiken bij het bedienen van het horloge.

Volgens Google, dat tegenwoordig eigenaar is van Fitbit, is de hartslagmeter de meest nauwkeurige tracker die je munt vinden in een tracker. De Charge 6 heeft dezelfde sensor als in de Pixel Watch. Je kunt je hartslagmeting synchroniseren met ondersteunende sport-apps en fitnessapparatuur. Een handige toevoeging is dat je de tekst voortaan in kunt zoomen op het horloge, wat de afleesbaarheid moet verbeteren.

Het is duidelijk dat Google meer vinger in de pap heeft gekregen bij de ontwikkeling van de Fitbit Charge 6. Je kunt eenvoudig aan de slag met de muziek van YouTube Music, terwijl dit niet met andere muziekdiensten zoals Spotify kan, helaas. Je kunt verder op het horloge Google Maps en de Google Wallet gebruiken en je dient in te loggen met een Google-account.

De Fitbit Charge 6 geeft verder inzicht in je slaapgegevens en ook je stress kan gemeten worden. Ditzelfde geldt dus voor de hartslag, maar ook voor het meten van je SpO2 bloedzuurstof. Kopers krijgen zes maanden Fitbit Premium cadeau en alle gegevens en details vind je terug in de vernieuwde Fitbit app.



Deze herfst moet het horloge beschikbaar zijn voor een bedrag van 179,95 euro, om precies te zijn vanaf 12 oktober. Je kunt hem vanaf nu bestellen bij Coolblue.