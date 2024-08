Google Nest Thermostaat (4e generatie) met nieuw design aangekondigd

Google heeft een nieuw apparaat aangekondigd voor in je Smart Home-huishouden. Het is de nieuwe Google Nest Thermostaat van de 4e generatie. Google heeft hiervoor verschillende verbeteringen klaargezet, en we zien het apparaat in een heel nieuw design.

Google Nest Thermostaat (4e generatie)

De vierde generatie van de Nest Learning Thermostat is gepresenteerd. Google heeft de nieuwe slimme thermostaat een nieuw ontwerp meegegeven. Het oogt hiermee een stuk moderner. Er is keuze uit obisidiaan, zilver en goud. Het product wordt geleverd met de tweede generatie Nest temperatuursensor. Deze kun je op een specifieke plek in huis hangen, waaraan de temperatuurregeling prioriteit moet krijgen.

Het belangrijkste is het 60 procent grotere scherm, met een metalen rand. Dankzij het grotere scherm komt dit ook de functionaliteit ten goede. Gebruikers kunnen via Dynamic Farsight het startscherm aanpassen van de slimme thermostaat. Je kunt bijvoorbeeld snel toegang krijgen tot de tijd, temperatuur, het weer of de luchtkwaliteit. Het scherm kan ook automatisch aangaan als je er voorbij loopt dankzij een sensor.

Volgens Google moet de nieuwe Nest Thermostaat (4e generatie) overweg kunnen met de meeste 24H HVAC-systemen, en bijvoorbeeld ook een warmtepomp. Met dank aan de nieuwe AI-tools moet het apparaat volgens Google zowel geld als energie besparen. Het moet beter begrijpen wanneer je thuis bent, of juist de deur uit bent. Dit zou je moeten zien in beter op maat gemaakte temperatuurschema’s. Wanneer een slechte luchtkwaliteit gemeten wordt, kan hij de ventilatie pauzeren of juist frisse lucht naar binnen laten. Tevens kun je met de nieuwe thermostaat de luchtvochtigheid in je huis meten. De bediening van de Nest Thermostaat kan via de Google Home-app.

De prijs in Amerika komt uit op 279,99 dollar. Informatie voor de Nederlandse markt is niet bekend gemaakt. Voorlopig komt het ding ook niet naar ons land, lijkt het.