Fossil presenteert goedkopere smartwatch: Fossil Gen 5E

Horlogefabrikant Fossil brengt een nieuwe smartwatch op de markt. Het model krijgt de naam Fossil Gen 5E en komt met een lagere prijs en in twee maten.

Fossil Gen 5E

De nieuwe Fossil Gen 5E komt op de markt in twee formaten; 42mm en 44mm. Meestal brengt Fossil haar smartwatch uit in één maat. Het is een meer betaalbaarder alternatief op de eerder uitgebrachte Fossil Gen 5 smartwatch.

Opvallend is dat de grootte van de twee modellen gelijk is. Je krijgt namelijk een 1,19 inch AMOLED-scherm. Het verschil zit hem in het horlogebandje. Dit is 22mm (44mm variant) en 18mm (42mm variant). Aan de zijkant zit een drukknop, alleen is deze niet draaibaar zoals we die zien bij andere watches.

Qua specificaties is de Fossil Gen 5E voor een groot deel gelijk aan de Gen 5. Er is een Snapdragon Wear 3100 processor, NFC en een ingebouwde luidspreker. Waar de Gen 5 een opslagruimte van 8GB heeft, is dat bij de 5E 4GB. Een belangrijk verschil is wel dat de Gen 5E geen stand-alone GPS heeft; voor de locatiebepaling wordt je smartphone verbruikt. Verder ontbreekt een hoogtemeter, kompas of sensor voor het licht.

De Fossil Gen 5E komt op de markt voor een bedrag van 249 dollar. Over een internationale release is niets bekend.