Xiaomi presenteert eerste smartwatch: Xiaomi Mi Watch

Xiaomi heeft vandaag de nieuwe Mi 10T-serie aangekondigd. De fabrikant had echter nog meer nieuws in petto. We maken kennis met de nieuwe Xiaomi Mi Watch.

Xiaomi Mi Watch aangekondigd

Het Chinese merk Xiaomi heeft vandaag de nieuwe Mi 10T-serie aangekondigd. Echter is er nog meer nieuws te melden. We zien hier de nieuwe Xiaomi Mi Watch, de eerste smartwatch voor de internationale markt van de fabrikant. Het biedt een 1,39 inch AMOLED-scherm. Aan de zijkant zit een speciale sportknop die je direct toegang geeft tot één van de 117 sportmodi. Er zijn zes verschillende sensoren voor het meten van bepaalde dingen. Denk aan hartslag, zuurstofgehalte, luchtdruk en nog meer.

Volgens Xiaomi heeft de Xiaomi Mi Watch een accu die met twee uur laden, 16 dagen het uit moet houden. De smartwatch geeft je meer dan honderd verschillende wijzerplaten, een mogelijkheid om de camera van je smartphone op afstand te bedienen, notificaties, spraakbediening en meer.

Xiaomi laat weten dat de beschikbaarheid van de smartwatch voor Nederland binnenkort bekend wordt gemaakt. De prijs komt te liggen op een scherpe 99 euro.