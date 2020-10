TicWatch Pro 3 GPS smartwatch aangekondigd: een stijlvol horloge

Fabrikant TicWatch heeft al een mooi portfolio van smartwatches. Nu is dat aanbod verder uitgebreid met de TicWatch Pro 3 GPS.

TicWatch Pro 3 GPS

Er zijn verschillende smartwatches beschikbaar op de markt. TicWatch is een fabrikant die bekend is van de smartwatches en het portfolio daarvan is nu uitgebreid met de TicWatch Pro 3 GPS. De smartwatch van TicWatch heeft de nieuwe Snapdragon Wear 4100 chipset van Qualcomm. Hiermee is het de eerste smartwatch die deze processor heeft.

De TicWatch Pro 3 GPS heeft een 1,4 inch AMOLED-scherm, niet zomaar een scherm, maar net als bij zijn voorganger een Dual-Layer-Display. Wanneer het AMOLED-scherm uitgeschakeld is, gaat het TN-scherm aan voor het tonen van bijvoorbeeld de tijd, datum, stappen en meer. Er zijn ook verbeteringen in de accuduur. De batterij van het horloge biedt 40 procent meer capaciteit; in de slimme modus moet hij 72 uur meegaan.

TicWatch heeft de smartwatch uitgerust met verschillende handige functies en verbeteringen. Er zijn nieuwe gezondheidsfuncties toegevoegd zoals voor het meten van de bloedzuurstof, de stress en meer. Ook biedt de Pro 3 GPS verschillende fitness-tracking opties. Zoals de naam al aangeeft is er GPS, maar is er ook NFC en kun je van vele mogelijkheden gebruik maken dankzij het Wear OS besturingssysteem van Google.

Voor 300 euro is de smartwatch verkrijgbaar bij Amazon.