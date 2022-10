Google updatet Weer-, Fitbit- en Telefoon-app voor Wear OS

Drie applicaties zijn door Google bijgewerkt met een nieuwe update. Het gaat om drie Wear OS-apps die dienen voor het bellen, Fitbit en het weer.

Nieuwe updates voor Wear OS-apps

Google had gisteren een grootse aankondiging, met onder andere de Pixel Watch. Drie applicaties voor Wear OS worden nu bijgewerkt met een update. Op je horloge kun je nu gebruikmaken van de vernieuwde weer-app. De app toont een minimalistisch beeld met daarin de huidige locatie. Je kunt verder de weersverwachting (van Weather.com) bekijken, net als de verwachte neerslag en de UV-index. Je kunt ook de voorspelling voor de komende acht uur, en de komende vijf dagen bekijken.

Telefoon

Een andere applicatie die bijgewerkt is, is de Telefoon-app, ofwel Google Phone. De applicatie is toegevoegd aan de Play Store in Wear OS, zodat de applicatie sneller van updates voorzien kan worden. Je kunt nu de vernieuwde gebruikersinterface gebruiken. Deze bevat over grotere pictogrammen en een grotere tekst.

Fitbit

Fitbit voor Wear OS is ook geüpdatet. Deze heeft een nieuwe interface met drie hoofd-tabs, dit zijn Ontdekken, Vandaag en Community. Het tabblad ‘Premium’ is weggehaald. Eerder werd al bekend dat Google voor het gebruik van Fitbit een Google-account gaat verplichten.