Reageerde Google Assistent slecht? – Google heeft het probleem opgelost

Grote kans dat de Google Assistent de laatste tijd niet deed wat je vroeg. De slimme assistent was de laatste tijd lang niet zo slim als ze zou moeten zijn. Google zegt dat het bekend is met het probleem, maar het zou nu opgelost moeten zijn.

Google Assistent weer slim

Wanneer je in de afgelopen weken het commando riep ‘OK Google, doe de gordijnen dicht’, of ‘OK Google, doe de lampen aan’, grote kans dat dit niet gedaan werd door de assistent van de zoekmachinegigant. Met regelmaat kreeg je het antwoord ‘Ik begrijp het niet’. Onhandig als je de lampen aan wilt hebben, terwijl je een donkere kamer in loopt. Het probleem speelt zowel bij de Assistent op de smartphone als op de Nest Hub en andere Nest-apparaten.

Het lijkt erop dat Google het probleem nu heeft opgelost. In plaats van een foutmelding met dat ze het niet begrijpt, zet de Google Assistent nu netjes het licht aan. Het probleem lag specifiek bij spraakopdrachten rondom slimme apparaten te liggen. De oorzaak ervan is niet bekend. Had jij ook problemen? We horen het graag, laat hiervoor een reactie achter onder dit bericht.