Google stopt met Android Auto-alternatief Driving Mode in Assistent

Google zet een punt achter de Driving mode in de Google Assistent. Deze functie was een alternatief voor Android Auto op de smartphone. De functie die in het Nederlands Rijmodus of Rijstand wordt genoemd, zal nog een maand blijven werken.

Google stopt met Rijstand

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met de dienst Rijstand, welke het aanbod als onderdeel van de Google Assistent. Op het scherm had je direct toegang tot bepaalde handige zaken. Zo konden er dankzij de assistent bepaalde zaken uitgevoerd worden tijdens het rijden. Hierbij kun je denken aan het lezen en sturen van berichten, bellen en het bedienen van je media.

De Rijstand, ofwel de Driving Mode, bood een launcher die je direct toegang gaf tot de verschillende mogelijkheden. Zo vond je snelkoppelingen naar verschillende opties op het scherm. Zoals de navigatie voor Google Maps, een muziekspeler, volumebediening en meer. Vorig jaar werd de dienst uitgebracht door Google, maar vanaf 21 november zal Google de dienst niet langer meer ondersteunen en aanbieden. Het was aangekondigd als alternatief voor de Android Auto-app voor de smartphone. Een echt alternatief ontbreekt nu met het wegvallen de Rijstand, al kun je wel in Google Maps nog terecht voor de beperkte rijmodus.