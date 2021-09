Google Assistant Driving Mode: dit is de vervanging van Android Auto app

Eerder maakte Google bekend dat het stopt met de smartphone-app van Android Auto. Nu zien we de vervanger; de Google Assistent Driving Mode app, welke dient als alternatief.

Driving Mode in Google Assistent

Eind augustus werd bekend dat Google een punt zet achter de Android Auto app voor smartphones. Dit was een applicatie waarmee je verschillende handige functies snel onderweg tot je beschikking had. Met de komst van Android 12 zal deze app stoppen en moeten gebruikers op zoek naar een alternatief. Dit is dus niet hetzelfde als de Android Auto dienst die je gebruikt op het infotainmentsysteem van je auto.

Google biedt een nieuwe rijmodus in de Google Assistent. Deze Google Assistent Driving Mode geeft je een startscherm met snelkoppelingen die van pas kunnen komen als je je op de weg bevindt. De collega’s van Android Police hebben een voorproefje gedeeld met wat we kunnen verwachten.

Foto’s via Android Police

De originele gebruikersinterface die eerder door Google werd gedeeld is duidelijk een flink stuk aangepast. Tijdens het rijden krijg je muzieksuggesties te zien, net als resultaten voor het navigeren, zijn er afspeelknoppen en kun je kiezen voor aanbevolen mixen uit bijvoorbeeld Spotify. Ook een app-drawer met snelkoppelingen voor apps zijn er te vinden.

Met de ‘Waarheen?’ optie, krijg je suggesties te zien om naartoe te navigeren. Dit wordt gebaseerd op bijvoorbeeld de recente zoekgeschiedenis. Verder krijg je snelkoppelingen naar favoriete contacten en berichten.

Wanneer je begint met rijden krijg je direct een notificatie te zien van de Google Assistent. Google vraagt dan desgewenst om de rijmodus te starten. Deze stuurt je dan direct naar het nieuwe startscherm met de verschillende opties. De collega’s melden dat de app nog niet direct beschikbaar is voor iedereen, dit zal gefaseerd gebeuren. Ook komen er nog crashes voor. Het starten van de rijmodus kan tevens via een spraakcommando, maar een fysieke snelkoppeling in het menu was handig geweest.