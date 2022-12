Google Pixel Fold in nieuwe 360-graden renders verschenen: dit weten we

Google werkt aan een vouwbare smartphone. Al eerder kwamen er beelden en berichten over naar buiten, nu zien we wederom nieuwe renders van de Google Pixel Fold. Wat heeft de smartphone te bieden, en hoe ziet deze eruit?

Pixel Fold in 360-graden foto’s

Er wordt door Google gewerkt aan een nieuwe smartphone in het hogere segment. Anders dan de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro, waarbij we die laatste onlangs hebben besproken in de uitgebreide Pixel 7 Pro review, gaat het nu om een vouwbaar toestel. Het is de Pixel Fold, zoals het toestel vermoedelijk zal gaan heten. De smartphone in kwestie lekte eerder al uit in het geruchtencircuit. Nu laat OnLeaks opnieuw van zich horen en publiceert nieuwe foto’s van de foldable. De release van het nieuwe toestel zou gepland staan voor mei 2023.

Uit de nieuwe beelden die nu op basis van de tot nu toe bekende informatie is gemaakt, krijgt de vouwbare telefoon van Google een 7,69 inch beeldscherm aan de binnenkant, waarbij er rechtsbovenin een camera is te vinden. De Pixel Fold beschikt in totaal over vijf camera’s. Op het buitenste scherm, dat een grootte krijgt van 5,79 inch zit de front-camera in het midden. Aan de achterkant van de Google Pixel Fold zit een aluminium camerabalk die een triple-camera biedt. Details over de lenzen wordt niet gedeeld. Vermoedelijk gaat het naast de hoofdlens om een groothoek- en mogelijk een telelens.

Opengeklapt zal de smartphone de afmetingen 158,7 x 139,7 x 5,7 millimeter hebben. Bij de cameramodule komt de dikte uit op 8,3 millimeter. De nieuwe Google Pixel Fold zal de strijd aan moeten gaan met de vouwbare smartphone van Samsung; die met een vergelijkbaar uiterlijk de Galaxy Z Fold 4 in het portfolio heeft.

De Google Pixel Fold zou volgens de berichten uitgebracht worden met een stylus, die Pen wordt genoemd. Natuurlijk verwachten we verder Android 13 en wordt gesproken over een prijs van 1799 dollar en 12GB RAM.