    maandag 15 december
    Google laat je live-video delen met meldkamer

    Stefan Hage

    Google introduceert een nieuwe functie met de naam ‘Android Emergency Live Video’. Met deze optie kunnen camerabeelden van de smartphone, live gedeeld worden met de meldkamer. De functie komt beschikbaar in drie landen, waaronder in Duitsland.

    Live-video delen met meldkamer

    Met de nieuwe functie ‘Android Emergency Live Video’ moeten Android-gebruikers de mogelijkheid hebben om live camerabeelden te delen vanaf de smartphone, met de meldkamer. Wanneer je belt met het noodnummer, kan de centralist een verzoek naar het apparaat sturen om een video te delen. Dit kan zijn in een situatie waarin dit nuttig kan zijn, en dat het veilig is om te doen. De video kan helpen om de situatie in te schatten en de juiste hulp te bieden.

    Emergency Live video Android

    Google zegt hierover het volgende;

    In een noodsituatie telt elke seconde. Maar het kan moeilijk zijn om precies te beschrijven wat er gebeurt, vooral als je gestrest bent of in gevaar verkeert. Of het nu gaat om een ​​auto-ongeluk, een medische noodsituatie of een snel om zich heen grijpende bosbrand, het kan cruciaal zijn als hulpverleners de situatie goed kunnen zien.

    Gebruikers kunnen bij een verzoek zelf bepalen of er camerabeelden gedeeld worden. Bij het accepteren wordt de video picture-in-picture (als extra venster) geopend. De gebruiker kan altijd het delen stoppen. Tevens zijn er extra opties zoals het aanzetten van de zaklamp of het overschakelen naar de camera aan de voorzijde.

    De optie komt beschikbaar voor Android 8 en hoger, in de Verenigde Staten. De dienst zal ook als app uitgebracht worden in bepaalde regio’s in Duitsland en Mexico.

    Via Google

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

