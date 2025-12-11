Google laat je live-video delen met meldkamer

Google introduceert een nieuwe functie met de naam ‘Android Emergency Live Video’. Met deze optie kunnen camerabeelden van de smartphone, live gedeeld worden met de meldkamer. De functie komt beschikbaar in drie landen, waaronder in Duitsland.

Live-video delen met meldkamer

Met de nieuwe functie ‘Android Emergency Live Video’ moeten Android-gebruikers de mogelijkheid hebben om live camerabeelden te delen vanaf de smartphone, met de meldkamer. Wanneer je belt met het noodnummer, kan de centralist een verzoek naar het apparaat sturen om een video te delen. Dit kan zijn in een situatie waarin dit nuttig kan zijn, en dat het veilig is om te doen. De video kan helpen om de situatie in te schatten en de juiste hulp te bieden.

Google zegt hierover het volgende;

In een noodsituatie telt elke seconde. Maar het kan moeilijk zijn om precies te beschrijven wat er gebeurt, vooral als je gestrest bent of in gevaar verkeert. Of het nu gaat om een ​​auto-ongeluk, een medische noodsituatie of een snel om zich heen grijpende bosbrand, het kan cruciaal zijn als hulpverleners de situatie goed kunnen zien.

Gebruikers kunnen bij een verzoek zelf bepalen of er camerabeelden gedeeld worden. Bij het accepteren wordt de video picture-in-picture (als extra venster) geopend. De gebruiker kan altijd het delen stoppen. Tevens zijn er extra opties zoals het aanzetten van de zaklamp of het overschakelen naar de camera aan de voorzijde.

De optie komt beschikbaar voor Android 8 en hoger, in de Verenigde Staten. De dienst zal ook als app uitgebracht worden in bepaalde regio’s in Duitsland en Mexico.