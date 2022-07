Auto’s en apps gaan automobilisten waarschuwen voor verkeer en hulpdiensten

Verschillende applicaties en auto’s van verschillende fabrikanten gaan op de Nederlandse wegen automobilisten waarschuwen in bepaalde gevallen. Het gaat bijvoorbeeld om files en gevaarlijke verkeerssituaties.

Waarschuwing in de auto

Het is al sinds lange tijd mogelijk om in Flitsmeister een melding te krijgen bij bijvoorbeeld een naderende ambulance. Door een samenwerking tussen zes bedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden deze meldingen verder uitgebreid. Deze waarschuwingen kunnen automobilisten waarschuwen bij verschillende situaties. Denk aan onveilige verkeerssituaties zoals een spookrijder, maar ook afgesloten rijbanen, extreme weersomstandigheden, files, ongevallen en andere zaken zoals de maximumsnelheid. Ook wanneer hulpdiensten met sirenes en zwaailichten aan komen rijden, krijgt de automobilist hiervan een melding. Bij deze melding moet ook getoond worden in welke richting en van welke kant de politie, ambulance of brandweer komt.

Het is een proef met het systeem Safety Priority Services. Nederland is het eerste land in Europa waarbij automobilisten via apps en de auto’s zelf worden gewaarschuwd. Het maakt deel uit van een Europese wet- en regelgeving die per 2025 in zal gaan. Met de betrokken bedrijven wordt nu alvast getest. Bij een ontvangen melding hoeft er geen actie uitgevoerd te worden, waardoor de afleiding tot een minimum beperkt moet worden.

De bedrijven waarmee samengewerkt wordt voor de waarschuwingen zijn Hyundai, Kia, ANWB, Be-Mobile, Inrix en TomTom.