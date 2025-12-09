Close Menu
    vrijdag 12 december
    Google One-abonnees krijgen meer AI-tools zonder extra kosten

    Stefan Hage1 minuut leestijd

    Google heeft wijzigingen doorgevoerd in de Google One-abonnementen. Gebruikers van deze abonnementen krijgen meer AI-tools tot hun beschikking, zonder dat zij hiervoor extra moeten betalen.

    Google One wordt uitgebreid

    Google One-abonnementen worden door Google uitgebreid. Het Google One Premium-abonnement wordt voorzien van nieuwe AI-tools, die gebriuikt kunnen worden zonder de kosten te verhogen. Het abonnement, dat 9,99 euro per maand kost, krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om video’s te maken met AI middels tekstinstructies, en ook is er de AI-ondersteuning voor Gmail.

    Nano Banana Pro

    Degenen met het Google One Premium abonnement krijgen ook meer toegang tot Gemini 3 Pro, wat op dit moment het meest uitgebreide AI-model van Google is. Verder krijg je voor meer opdrachten toegang tot Deep Research in de Gemini app en dit geldt ook voor Nano Banana Pro. Ook andere AI-functies worden verder uitgebreid voor de leden. Hiermee wordt de functionaliteit verder gelijk getrokken met het Google AI Plus plan.

    Beschik je over het genoemde abonnement, dan word je door Google hiervan op de hoogte gebracht via een mail.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

