Google breidt AI Mode verder uit naar Nederland: dit kan je ermee

Google’s AI Mode in Zoeken is niet langer beperkt tot Engelstalige gebruikers. Vanaf deze week is de functie beschikbaar in meer dan 200 landen en gebieden, waaronder Nederland, en ondersteunt de dienst meer dan 35 nieuwe talen.

AI Mode beschikbaar

AI Mode vervangt de traditionele zoekresultaten door samenvattingen die worden gegenereerd door Gemini, Google’s geavanceerde AI-model. In plaats van door verschillende linkjes te klikken, krijg je direct een duidelijk antwoord op je vraag, met daaronder links naar relevante bronnen.

De functie is beschikbaar via de Google-app en in de webbrowser. Je kunt AI Mode gebruiken voor uiteenlopende zoekopdrachten: van productvergelijkingen tot het plannen van een vakantie of het zoeken naar specifieke recepten. Na een eerste antwoord kun je bovendien vervolgvragen stellen om dieper op het onderwerp in te gaan.

Multimodale zoekervaring

AI Mode maakt gebruik van de multimodale mogelijkheden van Gemini. Je kunt niet alleen typen, maar ook je stem gebruiken of foto’s uploaden. Zo kun je een afbeelding toevoegen van bijvoorbeeld een plant of gadget en vragen om meer informatie of alternatieven.

Google benadrukt dat het systeem dankzij zijn aangepaste Gemini-model voor Zoeken beter begrijpt hoe lokale talen werken. De AI kan daardoor nuances en context herkennen, waardoor antwoorden natuurlijker en relevanter aanvoelen — ook in het Nederlands.

Betere ondersteuning

Volgens Google stellen mensen in AI Mode bijna drie keer langere vragen dan bij traditionele zoekopdrachten. Dat komt doordat de AI complexe thema’s kan samenvatten en verbanden legt tussen verschillende bronnen. Met de uitbreiding naar meer talen en regio’s wil Google deze ervaring toegankelijk maken voor iedereen, ongeacht taal of locatie.

Beschikbaarheid en toekomst

De uitrol van AI Mode is deze week begonnen en zal in de komende dagen voor meer gebruikers zichtbaar worden. Het is van belang om te beschikken over de nieuwste versie van de Google-app. Binnenkort kun je AI Mode ook gebruiken via de adresbalk in Google Chrome, zodat je direct met Gemini kunt zoeken, praten of beelden kunt analyseren.