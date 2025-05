Google Klok-app krijgt gloednieuw Material 3 Expressive design

Een compleet nieuw ontwerp wordt voorbereid voor de Google Klok-app. De applicatie die je gebruikt voor bijvoorbeeld de stopwatch en het zetten van de wekker, wordt bijgewerkt naar het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp.

Google Klok krijgt nieuw design

Google werkt aan een compleet vernieuwde interface voor de Google Klok-app. Deze app wordt vooral gebruikt voor het instellen van een wekker. De screenshots duiken op in aanloop naar Google I/O later deze maand. Daar zullen we veel nieuws te horen krijgen over welke designverbeteringen we krijgen te zien in Android. De nieuwe designstijl wordt Material Design 3 Expressive genoemd.

De nieuwe interface – foto 9to5Google

De interfacevernieuwingen beginnen bij de navigatiebalk onderin, waar nu een smallere, pilvormige indicator opvalt, zo schrijft 9to5Google. De pictogrammen van de tabbladen zijn opnieuw getekend met net wat meer detail, terwijl sommige benamingen zijn aangepast. Binnen het tabblad Alarmen valt op dat actieve alarmen nu een gemarkeerde achtergrond krijgen, wat visueel onderscheid biedt. De schakelknoppen zijn vervangen door smallere Material 3-varianten, terwijl de knop om een alarm te negeren meer opvalt dan voorheen. Bij het aanmaken of bewerken van een alarm verschijnt een venster met een tijdkiezer, gevolgd door instelbare velden voor naam, geluid, trillen, weersvoorspelling en eventuele Google Assistent-routines. De actieknop in de hoek is niet langer rond, maar heeft nu een afgeronde vierkante vorm.

De huidige interface – foto 9to5Google

De Timer-sectie toont bij het instellen meteen opties onderaan het scherm, waaronder de mogelijkheid om direct een naam toe te voegen. In plaats van een afspeelpictogram is er een duidelijke startknop. Tijdens het aftellen zijn de bedieningselementen herschikt, waarbij de knoppen voor starten en pauzeren zijn opgenomen in een centrale cirkel.

De Stopwatch wijkt juist af van eerdere grafische keuzes. Het cirkelontwerp is verdwenen en vervangen door een strakkere weergave met grotere tekstknoppen voor Stop, Reset en Ronde. Deze keuze onderstreept de eenvoud die Material 3 moet bieden. Hoewel het huidige ontwerp mogelijk nog vóór de officiële lancering kan veranderen, laat deze versie zien hoe Google Material 3 Expressive inzet om zijn apps visueel op te schonen.