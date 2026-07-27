Nothing ontkent dat het stopt met smartphones

Van het weekend dook her en der het nieuws op dat Nothing zou stoppen in verschillende markten. Opvallend nieuws, aangezien OnePlus onlangs de handdoek al in de ring gooide. Nu zou hetzelfde lot gaan gelden voor Nothing, maar volgens de fabrikant klopt niets van dit bericht.

“Nothing stopt niet”

Nothing heeft gereageerd op de berichten dat het bedrijf zou stoppen met de verkoop van smartphones in verschillende markten. Volgens medeoprichter Akis Evangelidis klopt dat verhaal niet. Op X noemt hij de eerdere berichtgeving zelfs “nepnieuws” en benadrukt hij dat Nothing zich uit geen enkele markt terugtrekt.

De geruchten ontstonden nadat een Indiaas techmedium meldde dat Nothing van plan zou zijn zich uit meerdere landen terug te trekken. Dat nieuws werd vervolgens door diverse media overgenomen. Volgens de anonieme bronnen achter het oorspronkelijke bericht zou het bedrijf zijn activiteiten in verschillende markten afbouwen.

Reorganisatie

Volgens Evangelidis is er iets anders aan de hand. Nothing is bezig met een reorganisatie om zich voor te bereiden op een volgende groeifase. Daarbij worden onder meer nieuwe bedrijfsonderdelen opgezet, waaronder een aparte AI-divisie. Ook worden verschillende nationale teams samengevoegd tot regionale hubs, zodat het bedrijf efficiënter kan werken. Die veranderingen hebben volgens Nothing wel gevolgen voor een aantal functies binnen de organisatie. Hoeveel banen precies verdwijnen, deelt het bedrijf niet. Wel stelt Evangelidis dat de aantallen die eerder naar buiten kwamen sterk overdreven zijn.

Om te onderstrepen dat Nothing niet van plan is te stoppen, wijst Evangelidis ook op de prestaties van de Phone (4b). Volgens hem werden op de eerste verkoopdag 29.537 exemplaren verkocht, waarmee het toestel een record zou hebben gevestigd binnen zijn prijsklasse.

Opvallende timing

De reactie van Nothing komt pas nadat de berichten breed zijn opgepakt. De redacteur van het oorspronkelijke artikel zegt dat het bedrijf al een week de tijd had om op de bevindingen te reageren, maar dat het destijds geen ontkenning gaf. Pas nadat de discussie groter werd, verscheen de publieke verklaring van Evangelidis.

De situatie doet denken aan wat eerder gebeurde bij OnePlus. Ook dat bedrijf ontkende lange tijd dat het plannen had om zich uit bepaalde markten terug te trekken en noemde dergelijke berichten onjuist. Uiteindelijk bleek later toch dat OnePlus zijn activiteiten beëindigde in meerdere landen.

Voor Nothing blijft het voorlopig bij een duidelijke ontkenning. Volgens het bedrijf is er geen sprake van een vertrek uit markten, maar uitsluitend van een interne reorganisatie die moet zorgen voor een efficiëntere organisatie en ruimte moet bieden voor toekomstige groei. Of daarmee alle twijfels zijn weggenomen, zal de komende tijd moeten blijken.