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    dinsdag 28 juli
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    Samsung plant 8 vlaggenschepen voor 2027: nieuwe TriFold, S27 Pro en meer

    Stefan HageDoor Geen reacties3 minuten leestijd

    Samsung komt in het nieuws met de plannen voor volgend jaar. Voor het jaar 2027 zou Samsung genoeg plannen klaar hebben liggen die uitgevoerd moeten worden. Zo krijgen we acht high-end smartphones te zien, die vallen onder de noemer ‘vlaggenschepen’. Wat kunnen we allemaal verwachten?

    Galaxy high-ends in 2027

    Samsung lijkt volgend jaar flink uit te pakken met zijn premium smartphones. Volgens nieuwe berichten werkt het bedrijf aan acht vlaggenschipmodellen: vier Galaxy S27-toestellen in de eerste helft van het jaar en vier opvouwbare smartphones in de tweede helft. Daarmee kiest Samsung volgens de geruchten voor een zogenoemde 4+4-strategie, waarmee het meer keuze wil bieden aan verschillende gebruikers.

    Samsung Galaxy S26 Ultra Privacy display

    Opvolger voor de TriFold

    Een van de opvallendste toestellen is de opvolger van de Galaxy Z TriFold. Volgens bronnen is Samsung inmiddels begonnen met de eerste ontwikkelingsfase en zijn toeleveranciers al geïnformeerd over het project.

    De nieuwe TriFold zou, net als zijn voorganger, beschikken over een scherm van ongeveer hetzelfde formaat. Het eerste model, dat eind vorig jaar verscheen, heeft een 9,96 inch hoofdscherm en een 6,49 inch OLED-scherm aan de buitenkant. Dankzij het bijna 10 inch grote scherm is het toestel vooral geschikt voor het bekijken van video’s, multitasking en mobiele games.

    Wel heeft het grotere formaat ook een keerzijde. Door het grotere scherm is de TriFold zwaarder dan een reguliere opvouwbare smartphone, waardoor gebruik met één hand minder comfortabel is.

    Samsung Galaxy Z TriFold multitasking

    Mogelijk grotere productie

    De eerste TriFold verscheen in een beperkte oplage van ongeveer 30.000 exemplaren. Volgens bronnen kwam dat vooral doordat de productiekosten hoog waren. Het toestel diende daarmee vooral om Samsungs technologische mogelijkheden te laten zien, en minder om grote verkoopcijfers te behalen.

    Nu het eerste model op de markt is getest, zou Samsung overwegen de productie van de tweede generatie op te schalen. Daarover is nog geen definitieve beslissing genomen. Als de planning ongewijzigd blijft, zou de nieuwe TriFold rond juli 2027 kunnen verschijnen, tegelijk met de volgende generatie opvouwbare smartphones. Onbekend is of dit model dan wereldwijd verschijnt. De eerste generatie verscheen niet in ons land.

    Samsung Galaxy Z TriFold

    Vier opvouwbare modellen

    De verwachting is dat Samsung volgend jaar vier opvouwbare toestellen introduceert:

    • Galaxy Z Flip 9
    • Galaxy Z Fold 9
    • Galaxy Z Fold 9 Ultra
    • Galaxy Z Tri-Fold 2

    Opvallend is dat hiermee ook de Flip-serie behouden blijft, ondanks eerdere geruchten dat Samsung die mogelijk zou schrappen.

    Galaxy S27-serie krijgt Pro-model

    Ook de Galaxy S-serie lijkt te worden uitgebreid. Naast de Galaxy S27, Galaxy S27 Plus en Galaxy S27 Ultra zou Samsung voor het eerst ook een Galaxy S27 Pro introduceren. Volgens de geruchten krijgt dit model een 6,47 inch scherm en wordt het een compacter alternatief voor de Ultra-versie, terwijl het wel beschikt over geavanceerdere camera’s dan de standaardmodellen.

    Meer keuze voor gebruikers

    Als alle plannen doorgaan, brengt Samsung volgend jaar in totaal acht premium smartphones uit. Daarmee zou het bedrijf zijn aanbod verder uitbreiden en gebruikers meer keuze bieden tussen klassieke smartphones en verschillende soorten opvouwbare modellen. Samsung zelf heeft (uiteraarD) nog niet op de berichten gereageerd.

    Via ETnews

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    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

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