WhatsApp ontwikkelt optie om downloadkwaliteit te kiezen

De ontwikkelaars van WhatsApp werken aan een optie om de downloadkwaliteit te kiezen. Het gaat om de kwaliteit van foto’s en video’s die binnenkomen. Eerder werden op dit gebied al andere verbeteringen doorgevoerd.

Downloadkwaliteit kiezen in WhatsApp

De laatste tijd komt WhatsApp met steeds meer kleine verbeteringen, die de chat-app steeds wat beter maken. Zo kun je er sinds kort voor kiezen om de kwaliteit te bepalen van een foto of video die je stuurt naar iemand. Er kan gekozen worden uit de standaard kwaliteit of HD-kwaliteit. Binnenkort wordt deze functionaliteit verder verbeterd in WhatsApp, zo wordt duidelijk uit aanwijzingen in een nieuwe testversie van de chat-app.

Het wordt mogelijk om de kwaliteit in te stellen van foto’s en video’s die je downloadt via de berichtendienst. Hierbij kan gekozen worden uit standaard of hoge kwaliteit. Op die manier wil WhatsApp gebruikers meer keuze geven bij het downloaden van bestanden. Wanneer een gebruiker een foto stuurt in hoge kwaliteit, genereert WhatsApp ook een versie in standaardkwaliteit, zodat je die ook kunt downloaden. Dit genereren gebeurt dankzij de end-to-end encryptie op het apparaat van de verzender.

De functionaliteit is op dit moment in ontwikkeling. Het is niet bekend wanneer de functie breed beschikbaar komt.

