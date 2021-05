Honderden SMS-stemmen Eurovisie Songfestival 2021 niet meegeteld

Gisteren was het Eurovisie Songfestival. Zoals ieder jaar kon je stemmen op je favoriet. En daar gaat het mis. Uit inventarisatie van DroidApp blijkt dat zeker tientallen stemmen onterecht ongeldig zijn verklaard.

Onterechte SMS-stemmen afgekeurd Songfestival

Gisterenavond was Nederland het trotse gastland van het Eurovision Song Contest 2021, de 65e editie. De wedstrijd werd gewonnen door Italië, wat vooral te danken was aan de enorme lading publieksstemmen. Kijkers van het jaarlijkse muziekfestijn konden per SMS stemmen naar het nummer 9090, zoals dat ieder jaar kan. Dit jaar lijkt er echter flink iets mis te zijn gegaan. Uit onderzoek en inventarisatie door DroidApp blijkt dat honderden SMS-stemmen onterecht ongeldig zijn verklaard.

“Voting al afgelopen”

Op onze eigen toestellen op de redactie werden we vanmorgen verrast met de tekst; “Bedankt voor uw deelname. Helaas is de voting al afgelopen”. In ons geval zijn de betreffende SMS-berichten verstuurd, direct bij het openen van de stemronde, na de 26 optredens. Dit betekent dat de berichten net iets na 23:00 uur zijn verzonden. Pas uren later kregen we een reactie op onze stem, waarin gesteld werd dat de voting al was afgelopen.

Luke kreeg op de redactie van één stem wel een bevestiging, de andere werd volgens het automatische sms-reactie na het sluiten ingediend. Dit terwijl ze direct na elkaar gestuurd zijn.

We zijn niet de enige, zo blijkt uit een rondgang van DroidApp. Ook collega’s op de redactie hebben dit ervaren, en ook op sociale netwerken klagen tientallen SMS’ers over het feit dat hun stem onterecht is afgewezen. Screenshots laten daarbij zien dat de stemmers gewoon op tijd waren met het insturen van hun stem. De lijn stond immers nog vele langere tijd open.

Het is lastig te zeggen of het missen van veel Nederlandse stemmen, invloed had kunnen hebben op de uiteindelijke uitslag van het Eurovisie Songfestival 2021. Het lijkt enkel in Nederland gespeeld te hebben dit probleem. We hebben verschillende partijen, waaronder de organisatie en verschillende Nederlandse providers om een reactie gevraagd. Waarschijnlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Zodra we hier een reactie op hebben, zullen we dit artikel bijwerken.

Heb jij ook het SMS-bericht teruggekregen dat je stem te laat binnen is gekomen? Laat het zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

WTF!! Maar echt wtf!!! Krijg nu een sms dat ik met stemmen te laat was…. Dat was ik niet! Is dit bij meerdere is gebeurd en dat vrees ik dan klopt er geen fuck van de stemmen!!! En ben ik ook opgelicht met 2 sms’en a €0.45 per stuk!! Zo @Eurovision leg even uit….? #Eurovision pic.twitter.com/M1ZhZERzkV — Mirte Damen (@MirteDamen) May 23, 2021

Nou, ik hoop dat deze sms’jes niet in rekening worden gebracht – ik heb netjes op tijd gestemd maar toch net deze “helaas…” sms’en ontvangen. Vraag me af hoeveel andere mensen dit hebben ervaren? Leuke avond maar ik vind dit echt jammer…! #Eurovision #eurovisie pic.twitter.com/hi81az3aFW — Rob Gainey (@RobGainey1) May 22, 2021