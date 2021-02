Spotify ziet flinke stijging aantal gebruikers in 2020

In 2020 heeft muziekdienst Spotify weer erg goede zaken gedaan. Het bedrijf heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht. Het aantal actieve gebruikers is flink gestegen.

Spotify met nieuwe kwartaalcijfers

Muziekdienst Spotify heeft de cijfers over het vierde kwartaal van 2020 bekend gemaakt (pdf). Hieruit wordt duidelijk dat het gebruik van de dienst steeds verder is toegenomen. Inmiddels staat de teller op 345 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Hiermee is het aantal gestegen met 27 procent, ten opzichte van vorig jaar. In totaal kwamen er 74 miljoen gebruikers bij, bij de van oorsprong Zweedse muziekdienst.

Spotify meldt verder dat podcasts een positieve invloed hebben gehad op de stijging van het aantal gebruikers. Er zijn inmiddels 2,2 miljoen podcasts beschikbaar en 25 procent van de actieve gebruikers heeft in Q4 2020 naar tenminste één podcast geluisterd.

De omzet over 2020 voor Spotify kwam uit op 7,8 miljard euro, waarbij in het laatste kwartaal een omzet werd gedraaid van 2,1 miljard. Ondanks dat heeft het bedrijf alsnog verlies geleden; 69 miljoen in het vierde kwartaal. Van alle kwartalen samen kwam het verlies uit op 293 miljoen euro.