Spotify introduceert ‘Stories’ en laat je eindelijk afspeellijsten beter aanpassen

Spotify heeft een aantal nieuwe functies klaargezet voor de Android-app. Vanaf nu vind je de (beruchte) Stories terug in de muziek-app. Tevens is het mogelijk om meer dingen aan te passen aan je afspeellijst.

Spotify Stories

Na Instagram, Snapchat en vele andere applicaties heeft nu ook muziekdienst Spotify de verhalen-functie. Deze wordt bij verschillende apps omgedoopt als ‘Stories’, maar bij Spotify wordt het iets anders aangepakt. Ze zijn wat meer verstopt dan bij de sociale netwerken en je kunt ze ook niet overal terugvinden. In ieder geval is de Stories-functie te vinden bij de Christmas Hits playlist van Spotify. Daar introduceren verschillende artiesten de kersthitlijst.

Vooralsnog is het verder wat onduidelijk wat de muziekdienst verder met de functie gaat doen. Wij verwachten dat op termijn de functie ook beschikbaar komt voor artiesten die op die manier hun verhaal kunnen delen. Gebruikers zelf geen verhalen delen, maar alleen andere verhalen bekijken. Qua vormgeving zien de verhalen er vrijwel gelijk zo uit, als dat we die kennen van andere diensten.

Spotify has stories now…. S P O T I F Y This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

Afspeellijsten bewerken

Een andere nieuwe functie die uitgerold wordt, is de mogelijkheid tot het bewerken van afspeellijsten. Je playlist bewerken is al langer mogelijk, waarbij je de volgorde van de nummers aan kunt passen. Echter melden de eerste gebruikers nu andere wijzigingen. Naast het veranderen van de volgorde, kun je nu ook de details en de omslagfoto (de foto van de albumhoes) veranderen. Voorheen was dit niet mogelijk bij de app van Spotify en moest je hiervoor de desktop-versie op je computer gebruiken. De functionaliteit lijkt nog niet voor iedereen aanwezig te zijn.