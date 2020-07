Spotify presenteert Premium Duo: goedkoper muziek luisteren met z’n tweeën

Spotify heeft na maanden van testen het Premium Duo abonnement uitgebracht. Hiermee kun je samen met je vriend(in) of iemand anders nog goedkoper naar muziek luisteren. De prijs ligt lager dan wanneer je twee losse abonnementen afsluit.

Spotify Premium Duo

Degenen met toegang tot muziekdienst Spotify, en dat zijn er tegenwoordig een hoop, kunnen kiezen uit een nieuwe abonnementsvorm. De van oorsprong Zweedse muziekdienst lanceert het nieuwe Premium Duo abonnement. Hiermee kunnen twee mensen voor een lagere prijs naar hun favoriete muziek, zonder reclames. Ideaal voor samen met je vriend, vriendin of iemand anders. Enige voorwaarde is dat je samen op één adres woont. Je hebt toegang tot meer dan 50 miljoen nummers en je luistert vrij van advertenties. De functies zijn gelijk aan het ‘normale’ Premium-abonnement.



Een extraatje is Duo Mix, een functie die alleen beschikbaar is met de nieuwe abonnementsvorm. Gebruikers krijgen hiermee een afspeellijst voorgeschoteld met muziek die allebei de gebruikers luisteren en leuk vinden. Ook kan deze playlist gebruikt worden voor het ontdekken van nieuwe muziek.

Spotify Premium Duo is ook in Nederland beschikbaar. De prijs ligt op totaal 12,99 euro per maand. Hiermee is het goedkoper dan wanneer je twee losse abonnementen afsluit, die prijs ligt op 9,99 euro per maand, per persoon.