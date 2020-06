Spotify brengt je de ‘Summer Rewind’-playlist vol zomermuziek

De zon begint ook de komende dagen weer flink te schijnen en dus zitten we weer vol zomerkriebels. Hier speelt Spotify goed op in met de nieuwe Summer Rewind-afspeellijst.

Summer Rewind

In de Spotify app (en op de computer) vinden gebruikers van muziekdienst Spotify een nieuwe afspeellijst die is gegenereerd door Spotify. Om de zomer direct naar je speakers te pompen heeft het van oorsprong Zweedse muziekplatform de ‘Summer Rewind’-afspeellijst klaargezet.

Deze afspeellijst is gevuld met zomerse muziek die je in voorgaande jaren hebt beluisterd. Op deze manier kun je de vorige zomers weer herbeleven met leuke muziek. Denk aan dat vrolijke Duitse nummer of die sfeervolle Franse track die je weer even terug laat gaan naar je vakantie. De Summer Rewind 2020-lijst is samengesteld op basis van voorgaande jaren, dus het is wel een vereiste dat je al langere tijd Spotify gebruikt.

Je vindt de Summer Rewind afspeellijst bij andere afspeellijsten, samen met bijvoorbeeld de Release Radar en de Discover Weekly. De playlist is zowel voor betalende als niet betalende leden beschikbaar.