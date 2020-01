Spotify komt met speciale afspeellijsten voor je huisdier: zo werkt het

Een opvallende stap van muziekdienst Spotify, zij komen met afspeellijsten voor huisdieren. Afgestemd op je hond, kat, hamster, vogel en zelfs je hagedis!

Spotify voor huisdieren

Muziek is niet alleen voor mensen, zo denkt de van oorsprong Zweedse muziekdienst. Spotify heeft bekend gemaakt dat het speciale afspeellijsten voor huisdieren maakt. De muziek in deze lijsten is volgens het muziekplatform afgestemd op het soort dier en het karakter van het beest. De werking hiervan is heel simpel.

Als eerst meld je je aan met je Spotify-account op de speciale website voor de dienst. Vervolgens kies je het dier; dit kan een hond, kat, vogel, hamster of een hagedis zijn. Daarna geef je aan hoe actief je huisdier is, hier zal de muziek op afgestemd worden. Ook geef je nog wat andere kenmerken van je kat of hond aan en wordt de afspeellijst samengesteld. Hierbij wordt ook gekeken naar welke muziekstijl jij interessant vindt. In totaal zijn er 30 nummers in de playlist te vinden.

Spotify heeft voor het realiseren van de nieuwe huisdieren playlists samengewerkt met musicoloog David Teie. Hij bracht eerder twee cd’s uit met muziek, bedoeld voor katten. De functie is vanaf nu te gebruiken in Spotify. De afspeellijst wordt opgeslagen in je account, zodat je er altijd bij kunt.