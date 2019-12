Spotify komt met Tastebuds: muziektips van je vrienden

Muziekplatform Spotify test een nieuwe dienst waarmee je nog meer uit de muziekdienst kunt halen. Met Tastebuds krijgen gebruikers muziekadvies van vrienden.

Muziekadvies van vrienden

Spotify test Tastebuds waarbij vrienden elkaar muziektips kunnen geven. Zo hoef je dus niet meer de link van dat ene leuke nummer te delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Op dit moment gaat het om een test, zo meldt Jane Machnun Wong, die doorgaans goed op de hoogte is van nieuwe functies in verschillende apps.

Het ontdekken van nieuwe muziek wordt op deze manier nog leuker. Op een speciale pagina kunnen vrienden elkaars muziekstips bekijken en direct luisteren. Je ziet van elkaar ook welke tracks het meest geluisterd zijn. Spotify mist nu juist wat sociale interactie met vrienden, dat moet met Tastebuds gaan veranderen. Nu kun je alleen nog zien waar je vrienden naar luisteren, maar veel meer informatie geeft het ook niet.

TechCrunch weet te melden dat Spotify mogelijk bewust heeft beperkt. Op die manier zou Spotify een dikkere vinger in de pap kunnen houden over welke nummers voorgeschoteld worden. Dit moest zorgen voor een sterkere positie van Spotify tegenover platenmaatschappijen.

Onbekend is of Spotify Tastebuds voor iedereen beschikbaar komt, en hoe de dienst er precies uit zal komen te zien. De website is al wel live, maar is onbruikbaar. Het is niet bekend wanneer de dienst uitgebracht wordt en of deze gelijk ook wereldwijd beschikbaar is.